Ενδιάμεσες εκλογές: Η «δυναστεία» Τραμπ και οι ιστορίες πίσω από τους τρεις γάμους του προέδρου - iefimerida.gr

Οι ΗΠΑ βρίσκονται στην τελική ευθεία για τις ενδιάμεσες εκλογές, με τους ψηφοφόρους να αποφασίζουν για τη νέα σύνθεση του Κογκρέσου.

Πρόκειται για μια εκλογική αναμέτρηση με ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς το αποτέλεσμά της θα καθορίσει τις ισορροπίες στην Ουάσιγκτον και τα περιθώρια κινήσεων του Ντόναλντ Τραμπ για το υπόλοιπο της προεδρικής του θητείας.

Οι ενδιάμεσες εκλογές πραγματοποιούνται κάθε δύο χρόνια, στο μέσο της τετραετούς προεδρικής θητείας, και αποτελούν μια σημαντική δοκιμασία για τον εκάστοτε πρόεδρο και το κόμμα του. Παρότι δεν εκλέγεται νέος πρόεδρος, οι κάλπες μπορούν να αλλάξουν τον πολιτικό συσχετισμό δυνάμεων, επηρεάζοντας άμεσα τη νομοθετική ατζέντα της κυβέρνησης.

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