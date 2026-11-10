Έχετε πεσμένα βλέφαρα; Το τρικ με τη σκιά ματιών που προτείνει makeup artist για να αναδείξετε το βλέμμα - iefimerida.gr

Εάν έχετε πεσμένα βλέφαρα, υπάρχουν τεχνικές μακιγιάζ που φωτίζουν το βλέμμα και δημιουργούν την αίσθηση μεγαλύτερων ματιών.

Με τις σωστές τεχνικές μακιγιάζ, όμως, μπορείτε να φωτίσετε το βλέμμα και να δημιουργήσετε την αίσθηση μεγαλύτερων ματιών.

Η μακιγιέζ Lucía Martos εξηγεί στο Radio Mitre ότι τα κουκουλωτά βλέφαρα μπορεί να υπάρχουν από την παιδική ηλικία ή να εμφανιστούν σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, καθώς το δέρμα χάνει τη φυσική του σφριγηλότητα.

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