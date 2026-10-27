 Έχετε γκρίζα μαλλιά; Το μυστικό των μακιγιέρ για φρύδια που δείχνουν το πρόσωπο πιο νεανικό και φωτεινό - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Έχετε γκρίζα μαλλιά; Το μυστικό των μακιγιέρ για φρύδια που δείχνουν το πρόσωπο πιο νεανικό και φωτεινό

Η Άντι ΜακΝτάουελ με μαύρο φόρεμα
Andie MacDowell / Photo credit: AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

φρύδια αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου και φωτίζουν το βλέμμα.

Όταν τα μαλλιά αρχίζουν να γκριζάρουν, η επιλογή της σωστής απόχρωσης φρυδιών γίνεται ακόμη πιο σημαντική. Το χρώμα τους πρέπει να εναρμονίζεται με την επιδερμίδα και τα μαλλιά, ώστε να διατηρείται ένα φυσικό και ισορροπημένο αποτέλεσμα.

Παράλληλα, καθώς οι γκρίζες ή λευκές τρίχες κάνουν την εμφάνισή τους και στα φρύδια, η επιλογή του κατάλληλου προϊόντος γίνεται πιο απαιτητική. Στόχος είναι να διατηρήσουμε το βλέμμα εκφραστικό και τα χαρακτηριστικά μας αναδειγμένα, αποφεύγοντας τις έντονες αντιθέσεις και το υπερβολικά αυστηρό αποτέλεσμα.

Δείτε τις αποχρώσεις φρυδιών που ταιριάζουν στα γκρίζα μαλλιά, στο Bovary.gr

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