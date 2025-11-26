Η εγγονή της Carolina Herrera θα κάνει το ντεμπούτο της στην υψηλή κοινωνία με φόρεμα που τιμά τη σχεδιάστρια - iefimerida.gr

Πριγκίπισσες, μέλη δυναστειών της μόδας και αριστοκρατικών οικογενειών θα κάνουν και φέτος το ντεμπούτο τους στον λαμπερό χορό των Debutantes.

Η λαμπερή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 29 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Shangri-La, το πρώην παλάτι του πρίγκιπα Ρολάνδου Βοναπάρτη με θέα τον Πύργο του Άιφελ, παρουσιάζοντας νεαρές γυναίκες από βασιλικές οικογένειες, την αριστοκρατία και μερικές από τις πιο επιδραστικές οικογένειες στον επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό κόσμο.

Η Ophélie Renouard, η «βασίλισσα» του χορού των Débutantes, διοργανώνει την εκδήλωση από το 1992 ως event μόδας με πρόσκληση, ενώ έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Η λαμπερή βραδιά παντρεύει την υψηλή ραπτική με την αριστοκρατική αίγλη.

Φέτος θα κάνουν το ντεμπούτο τους 19 νεαρές γυναίκες ηλικίας από 16 έως 22 ετών, και ανάμεσά τους ξεχωρίσαμε την Καρολίνα Λάνσινγκ, την εγγονή της διάσημης σχεδιάστριας μόδας Carolina Herrera.

Μάθετε στο Bovary.gr ποια είναι η εγγονή της Carolina Herrera