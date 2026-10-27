Γιατί κάποιοι δυσκολεύονται να δεχτούν ένα κομπλιμέντο; Τι αποκαλύπτει η ψυχολογία για αυτή τη συμπεριφορά - iefimerida.gr

Η Ψυχολογία εξηγεί γιατί δυσκολευόμαστε να αναγνωρίσουμε τις επιτυχίες και τις δυνατότητές μας, ακόμη κι όταν έχουμε κάθε λόγο να νιώθουμε περήφανοι για όσα καταφέρνουμε
Πότε η σεμνότητα παύει να είναι αρετή και μετατρέπεται σε αυστηρή αυτοκριτική; Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε την ταπεινότητα από την υποτίμηση του εαυτού μας και να μάθουμε να αναγνωρίζουμε την προσωπική μας αξία;
Διαβάστε περισσότερα για την εξήγηση που δίνει η Ψυχολογία στο bovary.gr
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