Γιατί δυσκολευόμαστε να αποχωριστούμε τα παλιά μας ρούχα -Τι εξηγεί η Ψυχολογία - iefimerida.gr

Η ψυχολογία εξηγεί πως η συνήθεια να κρατάμε ρούχα που δεν φοράμε πια μπορεί να συνδέεται με βαθύτερα συναισθήματα και όχι απαραίτητα με τη νοσταλγία ή την αναβλητικότητα.
Ένα παλιό τζιν που δεν μας χωρά, ένα πουλόβερ που έχει μείνει ξεχασμένο στο πίσω μέρος της ντουλάπας ή φορέματα που δεν επιλέγουμε πλέον συχνά παραμένουν στη θέση τους, ακόμη κι όταν γνωρίζουμε πως δύσκολα θα τα φορέσουμε ξανά. Τι μπορεί, όμως, να κρύβεται πίσω από αυτή τη συνήθεια;
Δείτε στο Bovary.gr την ερμηνεία αυτής της συνήθειας
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