Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το απρόσμενο τρικ που προτείνει ψυχολόγος - iefimerida.gr

Το φυσικό φως της ημέρας είναι πολύ πιο σημαντικό για τον οργανισμό μας, καθώς συμβάλλει στη ρύθμιση του βιολογικού ρολογιού και επηρεάζει άμεσα τον κύκλο του ύπνου και της εγρήγορσης

Παρότι γνωρίζουμε ότι η έκθεση στο φως μάς βοηθά να διατηρούμε την ενέργειά μας κατά τη διάρκεια της ημέρας, συχνά περνάμε πολλές ώρες σε κλειστούς χώρους, περιορίζοντας την επαφή μας με το φυσικό περιβάλλον. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Ισπανό ψυχολόγο Ραφαέλ Σαντανδρέου, συγγραφέα βιβλίου για την αϋπνία, υπάρχει και μια καθημερινή συνήθεια που ενδέχεται να μειώνει ακόμη περισσότερο την έκθεσή μας στο φως: η χρήση γυαλιών ηλίου χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος. Ο ίδιος εξηγεί γιατί αξίζει να περνάμε περισσότερο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους και πώς το φυσικό φως μπορεί να συμβάλει στον καλύτερο συγχρονισμό του οργανισμού και, κατ’ επέκταση, σε έναν πιο ποιοτικό νυχτερινό ύπνο.

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