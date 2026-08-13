 Τα δύο συστατικά που δίνουν γεύση στις καλοκαιρινές σαλάτες και προστατεύουν την καρδιά - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Τα δύο συστατικά που δίνουν γεύση στις καλοκαιρινές σαλάτες και προστατεύουν την καρδιά

Φθινοπωρινή σαλάτα / Φωτογραφία: Shutterstock
Φθινοπωρινή σαλάτα / Φωτογραφία: Shutterstock
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Δροσερές και εύκολες στην καθημερινή διατροφή, δύο τροφές δίνουν ξεχωριστή γεύση στις καλοκαιρινές σαλάτες και βοηθούν την καρδιά και την αρτηριακή πίεση.

Τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, οι περισσότεροι αναζητούν γεύματα ελαφριά, δροσερά και ταυτόχρονα θρεπτικά. Ανάμεσα στις πολλές επιλογές για σαλάτες, δύο τρόφιμα που συχνά παραβλέπονται φαίνεται πως μπορούν να προσφέρουν κάτι περισσότερο από γεύση και κορεσμό.

Σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο BMJ Nutrition Prevention & Health, υπάρχουν δύο τροφές που συνδέονται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης, μιας κατάστασης που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα.

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