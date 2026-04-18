Από το duck face στο «Gen Z pout»: Η νέα πόζα που κυριαρχεί στα social media - iefimerida.gr

Κάποτε οι selfies συνδέθηκαν έντονα με το χαρακτηριστικό «duck face», όμως σήμερα η αισθητική στα social media φαίνεται να εξελίσσεται και να αλλάζει κατεύθυνση.

Η νέα τάση που έχει αρχίσει να κατακτά τους νέους και να εμφανίζεται ολοένα και πιο συχνά σε Instagram και TikTok ονομάζεται «Gen Z pout» και έρχεται να εκφράσει μια διαφορετική φιλοσοφία γύρω από την εικόνα και την αυτοπαρουσίαση.

Το duck face, που κυριάρχησε για χρόνια στις φωτογραφίες, βασιζόταν στην υπερβολή και στο παιχνιδιάρικο σμίξιμο των χειλιών. Ήταν μια πόζα άμεσα αναγνωρίσιμη, συχνά λίγο χιουμοριστική, που συνδέθηκε με την εποχή των πρώτων influencers και των μαζικών selfies.

