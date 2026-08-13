Δροσερή και ενυδατωμένη επιδερμίδα: 4 προϊόντα-σύμμαχοι απέναντι στη ζέστη - iefimerida.gr

Το καλοκαίρι είναι όμορφο, όμως η έντονη ζέστη μπορεί να επιβαρύνει την επιδερμίδα.

Η υπερβολική θερμότητα, η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, ο ιδρώτας και οι συνεχείς εναλλαγές ανάμεσα στο ζεστό εξωτερικό περιβάλλον και τον κλιματισμό μπορούν να κάνουν το δέρμα να δείχνει πιο κόκκινο, γυαλιστερό και κουρασμένο, ενώ παράλληλα να αισθάνεται αφυδατωμένο και ευαίσθητο.

Αυτή την εποχή, λοιπόν, η skincare ρουτίνα χρειάζεται μια μικρή προσαρμογή. Αντί για βαριές υφές και πολλά διαδοχικά βήματα, αξίζει να στραφούμε σε ανάλαφρες συνθέσεις που προσφέρουν ενυδάτωση, καταπράυνση και μια ευχάριστη αίσθηση δροσιάς.

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