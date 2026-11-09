Δούκισσα Νομικού: Απόδραση για τα 40ά γενέθλιά της σε ένα από τα πιο όμορφα πέτρινα χωριά της Ελλάδας - iefimerida.gr

Η Δούκισσα Νομικού επέλεξε τα Ζαγοροχώρια για να γιορτάσει τα 40ά γενέθλιά της, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης με την οικογένειά της σε έναν από τους πιο γοητευτικούς ορεινούς προορισμούς της Ελλάδας.

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τα κοσμικά πάρτι, η Δούκισσα Νομικού αποφάσισε να υποδεχτεί τη νέα δεκαετία της ζωής της με έναν διαφορετικό τρόπο. Η παρουσιάστρια και μοντέλο, που έκλεισε τα 40 στις 7 Νοεμβρίου, ταξίδεψε στην Ήπειρο μαζί με τον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη, και τα δύο παιδιά τους, τον Σάββα και την Αναστασία.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε φωτογραφίες από την οικογενειακή απόδραση, με φόντο τα φθινοπωρινά χρώματα του Ζαγορίου, τις βόλτες στη φύση και την εντυπωσιακή γενέθλια τούρτα της.

Δείτε το χωριό που επέλεξε η Δούκισσα Νομικού στο Bovary.gr.