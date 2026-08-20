 Δούκισσα Νομικού: Η απόδραση σε εξωτικό προορισμό με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη και τα παιδιά τους - iefimerida.gr
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Δούκισσα Νομικού: Η απόδραση σε εξωτικό προορισμό με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη και τα παιδιά τους

Δούκισσα Νομικού: Σε εξωτικό προορισμό με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη και τα παιδιά τους -«Όνειρα που ζωντανεύουν»
Δούκισσα Νομικού/ Φωτογραφία: Instagram/ @dutchesss
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Δούκισσα Νομικού ταξίδεψε με την οικογένειά της και μοιράστηκε ένα συγκινητικό μήνυμα για τα όνειρα της παιδικής ηλικίας.

Μετά τις ημέρες ξεκούρασης στη Μύκονο, η Δούκισσα Νομικού και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης συνέχισαν τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις, έχοντας φυσικά στο πλευρό τους τα δύο παιδιά τους, τον Σάββα και την Αναστασία. Αυτή τη φορά, η οικογένεια επέλεξε έναν εξωτικό προορισμό, χαρίζοντας στον εαυτό της στιγμές μακριά από την καθημερινότητα.

Δείτε φωτογραφίες από το ταξίδι της Δούκισσας Νομικού στο Bovary.gr.

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