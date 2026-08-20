Δούκισσα Νομικού: Η απόδραση σε εξωτικό προορισμό με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη και τα παιδιά τους - iefimerida.gr

Η Δούκισσα Νομικού ταξίδεψε με την οικογένειά της και μοιράστηκε ένα συγκινητικό μήνυμα για τα όνειρα της παιδικής ηλικίας.

Μετά τις ημέρες ξεκούρασης στη Μύκονο, η Δούκισσα Νομικού και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης συνέχισαν τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις, έχοντας φυσικά στο πλευρό τους τα δύο παιδιά τους, τον Σάββα και την Αναστασία. Αυτή τη φορά, η οικογένεια επέλεξε έναν εξωτικό προορισμό, χαρίζοντας στον εαυτό της στιγμές μακριά από την καθημερινότητα.

Δείτε φωτογραφίες από το ταξίδι της Δούκισσας Νομικού στο Bovary.gr.