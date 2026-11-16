 Η Δούκισσα Νομικού στολίζει το ίδιο δέντρο εδώ και 40 χρόνια -Οι φωτό με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη και τα παιδιά τους
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Η Δούκισσα Νομικού στολίζει το ίδιο δέντρο εδώ και 40 χρόνια -Οι φωτό με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη και τα παιδιά τους

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Δούκισσα Νομικού
Δούκισσα Νομικού/ Φωτογραφία: Instagram/ @dutchesss_

Η Δούκισσα Νομικού μπήκε σε χριστουγεννιάτικο κλίμα και αποκάλυψε την ιδιαίτερη ιστορία πίσω από το δέντρο που στολίζει η οικογένειά της εδώ και σχεδόν 40 χρόνια.

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και η Δούκισσα Νομικού είναι ανάμεσα στους επώνυμους που έχουν ήδη ξεκινήσει τις γιορτινές προετοιμασίες. Η παρουσιάστρια και μοντέλο στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της μαζί με την οικογένειά της και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια συγκινητική ιστορία από τα παιδικά της χρόνια.

Όπως αποκάλυψε μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, το δέντρο που στόλισαν φέτος δεν είναι καινούργιο, αλλά το ίδιο που είχε η οικογένειά της όταν εκείνη ήταν μικρή. Μάλιστα, μετρά σχεδόν τέσσερις δεκαετίες ζωής και έχει συνδεθεί με μερικές από τις πιο όμορφες αναμνήσεις της.

Δείτε το δέντρο που στόλισε η Δούκισσα Νομικού στο Bovary.gr.

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