Δημήτρης Παπαδημητρίου-Βερόνικα Δαβάκη: Εμφάνιση μετά από καιρό για το ζευγάρι [εικόνα]

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και η σύζυγός του, Βερόνικα Δαβάκη, πραγματοποίησαν μια κοινή δημόσια εμφάνιση, δίνοντας το «παρών» σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο ελληνικό θέατρο.

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Δημήτρης Παπαδημητρίου και η σύζυγός του, ηθοποιός και ερμηνεύτρια Βερόνικα Δαβάκη, βρέθηκαν στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2026 του «αθηνοράματος», που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η απονομή φιλοξενήθηκε στην αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» και αποτέλεσε μια ιδιαίτερη γιορτή για τον χώρο του πολιτισμού, καθώς συνέπεσε με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του «αθηνοράματος».

Δείτε τον Δημήτρη Παπαδημητρίου με τη Βερόνια Δαβάκη στο Bovary.gr.