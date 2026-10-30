Δήμητρα Κούστα: Το εντυπωσιακό σύνολο Valentino από την πασαρέλα που κοστίζει χιλιάδες ευρώ - iefimerida.gr

Η Δήμητρα Κούστα πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή εμφάνιση στο Μαρακές, επιλέγοντας ένα σύνολο από τον οίκο Valentino, η αξία του οποίου ξεπερνά τις 20.000 ευρώ.

Η σύζυγος του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα αγαπά τη μόδα και τις δημιουργίες των μεγαλύτερων οίκων, ενώ στις δημόσιες εμφανίσεις της συχνά επιλέγει σύνολα που συνδυάζουν την πολυτέλεια με τις σύγχρονες τάσεις.

Αυτή τη φορά, η Δήμητρα Κούστα ταξίδεψε στο Μαρόκο μαζί με αγαπημένους φίλους, ανάμεσά τους η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης, προκειμένου να γιορτάσει την ονομαστική της γιορτή. Η παρέα απόλαυσε ένα πολυτελές δείπνο στο Μαρακές, με την εορτάζουσα να κλέβει τις εντυπώσεις χάρη στην ιδιαίτερη στιλιστική επιλογή της.

Δείτε το look της Δήμητρας Κούστα στο Bovary.gr.