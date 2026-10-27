Η δικηγορική σειρά που «τρεντάρει» στο ελληνικό Netflix -Με πρωταγωνίστρια μια οσκαρική ηθοποιό - iefimerida.gr

Η Κάθι Μπέιτς επιστρέφει σε έναν από τους πιο απολαυστικούς τηλεοπτικούς ρόλους της, πρωταγωνιστώντας στο «Matlock», ένα δικαστικό δράμα γεμάτο μυστικά, ανατροπές και σκοτεινές υποθέσεις. Η σειρά έχει τραβήξει την προσοχή του ελληνικού κοινού στο Netflix, ενώ το μέλλον της έχει ήδη εξασφαλιστεί με μια τρίτη σεζόν που έρχεται το 2027.

Υπάρχουν τηλεοπτικές σειρές που βασίζονται στη δράση και τα εντυπωσιακά εφέ για να κερδίσουν το κοινό και άλλες που στηρίζονται σε μια εξαιρετική ερμηνεία και μια καλογραμμένη ιστορία. Το «Matlock» ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, αποδεικνύοντας ότι ένα δικαστικό δράμα μπορεί να γίνει ιδιαίτερα συναρπαστικό, ακόμη κι όταν η πρωταγωνίστριά του δεν θυμίζει σε τίποτα τους συνηθισμένους τηλεοπτικούς ήρωες.

Η σειρά, που έκανε πρεμιέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2024 μέσα από το CBS, έχει βρει το κοινό της και στην Ελλάδα μέσω του Netflix. Στο επίκεντρο βρίσκεται η βραβευμένη με Όσκαρ Κάθι Μπέιτς, η οποία ενσαρκώνει μια ευφυέστατη γυναίκα που επιστρέφει στον επαγγελματικό στίβο σε ηλικία 75 ετών, αποφασισμένη να αποδείξει ότι έχει ακόμη πολλά να προσφέρει. Μόνο που πίσω από την επιστροφή της κρύβονται πολύ περισσότερα απ' όσα αφήνει αρχικά να φανούν.

Δείτε τη σειρά που τρεντάρει στο ελληνικό Netflix στο Bovary.gr.