 Η κρέμα της Nivea που βοηθά να διατηρηθεί το καλοκαιρινό μαύρισμα -Κοστίζει κάτω από 8 ευρώ - iefimerida.gr
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Η κρέμα της Nivea που βοηθά να διατηρηθεί το καλοκαιρινό μαύρισμα -Κοστίζει κάτω από 8 ευρώ

Αυτή η ενυδατική κρέμα της Nivea διατηρεί το μαύρισμά σου και κοστίζει λιγότερο από 8 ευρώ
Nivea/ Φωτογραφία: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μια οικονομική κρέμα σώματος από τη Nivea ενυδατώνει, συσφίγγει και χαρίζει σταδιακά χρυσαφένια όψη στην επιδερμίδα.

Μετά από τόσο κόπο για να αποκτήσει η επιδερμίδα το πολυπόθητο καλοκαιρινό μαύρισμα, το τελευταίο που θέλει κανείς είναι να το δει να ξεθωριάζει μόλις επιστρέψει στην πόλη. Από την άλλη, για όσες έχουν προγραμματίσει τις διακοπές τους για τα τέλη Αυγούστου ή ακόμη και τον Σεπτέμβριο, υπάρχει πάντα η επιθυμία για λίγο περισσότερη χρυσαφένια όψη χωρίς αναμονή στον ήλιο.

Δείτε ποια είναι η κρέμα της Nivea στο Bovary.gr.

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