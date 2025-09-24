 Πώς να κερδίσεις τη μάχη με τη διάσπαση προσοχής μέσα σε 10 λεπτά -Η μέθοδος του Στάνφορντ - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Πώς να κερδίσεις τη μάχη με τη διάσπαση προσοχής μέσα σε 10 λεπτά -Η μέθοδος του Στάνφορντ

Το 10λεπτο κόλπο που «νικάει» την διάσπαση της προσοχής, σύμφωνα με καθηγητή του Στάνφορντ
Φωτογραφία: Unsplash
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Υπάρχουν 3 σύντομα κόλπα που μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην παραγωγικότητα και την απαλλαγή μας από την μάστιγα της διάσπασης προσοχής, σύμφωνα με καθηγητές του Πανεπιστημίου Στάνφορντ.

Επιστρέφεις στη δουλειά με όρεξη να ξεκινήσεις νέα projects, να οργανώσεις την ατζέντα σου και κάθεσαι στο γραφείο έχοντας πάντα στόχους για κάτι καλύτερο. Ωστόσο, συμβαίνει συχνά να αποσπάται η προσοχή μας από κάτι και τελικά οι βλέψεις μας να μένουν πίσω.

Δείτε το κόλπο στο Bovary.gr.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ διάσπαση προσοχής Στάνφορντ παραγωγικότητα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ