Ποιος διάσημος σχεδιαστής αντιπαθούσε τη Βικτόρια Μπέκαμ: «Να μη φοράει τα ρούχα μου!» - iefimerida.gr

Υπήρξε ένας σχεδιαστής που ξεχώρισε για τη σκοτεινή θεατρικότητα, την πρόκληση και την τόλμη του να ξεπερνά τα όρια.

Ο ίδιος είχε πει πως προσδοκούσε από το κοινό είτε να λατρεύει είτε να μισεί τις απόκοσμα σκηνοθετημένες επιδείξεις του, «όχι χλιαρά ανάμεικτα συναισθήματα». Η ex-Spice, Victoria Beckham τον αποκαλούσε «μάστερ της μόδας», έμπνευση και ιδιοφυία «που έκανε ό,τι άγγιζε όμορφο και θα λείψει τραγικά πολύ σε όλους».

Όμως, μάλλον αγνοούσε, ή επέλεξε να παραβλέψει την εγγενή αντιπάθειά του προς το πρόσωπό της.

Δείτε ποιος σχεδιαστής αντιπαθούσε τη Βικτόρια Μπέκαμ στο Bovary.gr.