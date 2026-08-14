Ποιος διάσημος σχεδιαστής αντιπαθούσε τη Βικτόρια Μπέκαμ: «Να μη φοράει τα ρούχα μου!» - iefimerida.gr

Υπήρξε ένας σχεδιαστής που ξεχώρισε για τη σκοτεινή θεατρικότητα, την πρόκληση και την τόλμη του να ξεπερνά τα όρια.
Ο ίδιος είχε πει πως προσδοκούσε από το κοινό είτε να λατρεύει είτε να μισεί τις απόκοσμα σκηνοθετημένες επιδείξεις του, «όχι χλιαρά ανάμεικτα συναισθήματα». Η ex-Spice, Victoria Beckham τον αποκαλούσε «μάστερ της μόδας», έμπνευση και ιδιοφυία «που έκανε ό,τι άγγιζε όμορφο και θα λείψει τραγικά πολύ σε όλους».
Όμως, μάλλον αγνοούσε, ή επέλεξε να παραβλέψει την εγγενή αντιπάθειά του προς το πρόσωπό της.
Δείτε ποιος σχεδιαστής αντιπαθούσε τη Βικτόρια Μπέκαμ στο Bovary.gr.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο