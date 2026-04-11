Diana Vreeland: H γυναίκα σύμβολο που απογείωσε την επιτυχία του Met Gala - iefimerida.gr

Το επερχόμενο Met Gala 2026 θα εορταστεί με το θέμα Costume Art, εξερευνώντας τη σχέση ανάμεσα στη μόδα και το ανθρώπινο σώμα μέσα από έργα τέχνης και ενδύματα στο Metropolitan Museum of Art.

Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της έκθεσης Costume Art στο Costume Institute, αναμένεται να συνδυάσει μόδα, δημιουργικότητα και τη λαμπερή παρουσία διασημοτήτων στις εμβληματικές σκάλες του μουσείου. Και μπορεί το Met Gala να έχει ταυτιστεί απόλυτα με την Άννα Γουίντουρ ως κυρίαρχη φιγούρα πίσω από την εκδήλωση, η γυναίκα όμως που το ανέδειξε αρχικά σε το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς ήταν η Diana Vreeland.

