Τα 10 πράγματα που δεν έχουν ποτέ σχεδόν στο σαλόνι τους οι πλούσιοι -Διακοσμήτρια αποκαλύπτει τι αποφεύγουν - iefimerida.gr

Ένα πολυτελές σαλόνι σπάνια ορίζεται από το ποσό που ξοδεύτηκε. Η εσωτερική αρχιτέκτονας Τάικα Πράιντ Έντουαρντς αποκαλύπτει τι αποφεύγουν οι εύποροι πελάτες της.

Με πάνω από μια δεκαετία εμπειρίας δίπλα σε πελάτες υψηλού προφίλ, η Τάικα Πράιντ Έντουαρντς έχει δει ξανά και ξανά το ίδιο μοτίβο. Τα ωραιότερα σπίτια που έχει δουλέψει δεν είναι τα πιο ακριβά, αλλά εκείνα που σχεδιάζονται και επιμελούνται με γνώμονα τους ανθρώπους που ζουν μέσα τους.

Δείτε ποια λάθη διακόσμησης αποφεύγουν οι εύποροι στο Bovary.gr.