Το διακοσμητικό ράφι από τα IKEA που ανανεώνει κάθε γωνιά του σπιτιού - iefimerida.gr

Το ράφι τοίχου της IKEA προσθέτει μια φυσική, ζεστή πινελιά στη διακόσμηση του σπιτιού, χαρίζοντας boho χαρακτήρα.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η ευελιξία του. Μπορείτε να τοποθετήσετε πολλά μικρά αντικείμενα ή λίγα μεγαλύτερα, δημιουργώντας κάθε φορά μια σύνθεση που αντανακλά το προσωπικό σας στιλ.

Είναι ιδανικό για βιβλία, κούπες, μικρά κεραμικά, διακοσμητικά αντικείμενα, αλλά και φυτά που θα δώσουν περισσότερη ζωντάνια στον χώρο.

Δείτε το ράφι τοίχου από τα ΙΚΕΑ, στο Bovary.gr