Δέσποινα Βανδή: Μοιράστηκε σπάνια φωτογραφία με τον 18χρονο γιο της, Γιώργο Νικολαΐδη [εικόνα] - iefimerida.gr

Η χθεσινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστή για τη Δέσποινα Βανδή, καθώς γιόρτασε την ονομαστική της εορτή.

Η 57χρονη τραγουδίστρια θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας μια σειρά από όμορφα οικογενειακά στιγμιότυπα.

Μέσα από την ανάρτησή της στο Instagram, η Δέσποινα Βανδή έδωσε μια πιο προσωπική ματιά στην καθημερινότητά της, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα. Ανάμεσα στις φωτογραφίες ήταν και στιγμιότυπα με την κόρη της, Μελίνα, αλλά και τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη.

Δείτε την Δέσποινα Βανδή με τον γιο της, Γιώργο στο Bovary.gr