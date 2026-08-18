 Η Δέσποινα Βανδή σε καλοκαιρινό mood: Ποζάρει με ριγέ μπικίνι και εντυπωσιάζει με τη σιλουέτα της - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Δέσποινα Βανδή σε καλοκαιρινό mood: Ποζάρει με ριγέ μπικίνι και εντυπωσιάζει με τη σιλουέτα της

Δέσποινα Βανδή: Το ριγέ μπικίνι της είναι η επιτομή του effortless chic για το καλοκαίρι
Δέσποινα Βανδή/ Φωτογραφία: Instagram/ @﻿desp1navandi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Δέσποινα Βανδή απολαμβάνει το καλοκαίρι και παραδίδει μαθήματα ανεπιτήδευτου beach style.

Σε απόλυτα summer mood, η Δέσποινα Βανδή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές﻿, επιλέγοντας ένα look που κινείται ανάμεσα στο effortless chic και τη σύγχρονη resort αισθητική.

Δείτε την εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή με μπικίνι στο Bovary.gr.

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