Η Δέσποινα Βανδή σε καλοκαιρινό mood: Ποζάρει με ριγέ μπικίνι και εντυπωσιάζει με τη σιλουέτα της - iefimerida.gr

Η Δέσποινα Βανδή απολαμβάνει το καλοκαίρι και παραδίδει μαθήματα ανεπιτήδευτου beach style.

Σε απόλυτα summer mood, η Δέσποινα Βανδή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές﻿, επιλέγοντας ένα look που κινείται ανάμεσα στο effortless chic και τη σύγχρονη resort αισθητική.

Δείτε την εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή με μπικίνι στο Bovary.gr.