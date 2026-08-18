Η Δέσποινα Βανδή σε καλοκαιρινό mood: Ποζάρει με ριγέ μπικίνι και εντυπωσιάζει με τη σιλουέτα της - iefimerida.gr

Η Δέσποινα Βανδή απολαμβάνει το καλοκαίρι και παραδίδει μαθήματα ανεπιτήδευτου beach style.
Σε απόλυτα summer mood, η Δέσποινα Βανδή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές, επιλέγοντας ένα look που κινείται ανάμεσα στο effortless chic και τη σύγχρονη resort αισθητική.
Δείτε την εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή με μπικίνι στο Bovary.gr.
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