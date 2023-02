Η Δέσποινα Βανδή με πριγκιπική τουαλέτα της Σήλιας Κριθαριώτη -Η παραμυθένια εμφάνιση [εικόνα] - iefimerida.gr

Η Δέσποινα Βανδή μας έδωσε μια γεύση από την εμφάνισή της στο Just The 2 of Us με δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Δέσποινα Βανδή επιλέγει να φορέσει κάποια δημιουργία της σχεδιάστριας Σίλιας Κριθαριώτη, με το τελευταίο φόρεμά της να θυμίζει κάτι από παραμύθι.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή με παραμυθένια δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη αναμένεται να λάβει διθυραμβικά σχόλια από τους fans της.

Το φόρεμά της είναι ρομαντικό και άκρως εντυπωσιακό. Η δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη ξεχώρισε αφού με τη metallic απόχρωσή της έδινε στην Δέσποινα Βανδή έναν άλλον αέρα, σχεδόν παραμυθένιο. Το εντυπωσιακό της φόρεμα συνδύασε με υπέροχα σκουλαρίκια.

Τα μαλλιά της είναι μαζεμένα σε κομψή αλογοουρά, ενώ στο βίντεο που δημοσίευσε στέλνε ένα φιλί στους χιλιάδες followers της.

