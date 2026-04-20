Δέσποινα Βανδή: Η εμφάνιση με δερμάτινο τζάκετ από τα Zara που απογειώνει κάθε look της άνοιξης - iefimerida.gr

Η Δέσποινα Βανδή ξέρει καλά πώς να ισορροπεί ανάμεσα στο effortless και το polished -και η πρόσφατη εμφάνισή της το επιβεβαιώνει με τον πιο κομψό τρόπο.

Σε μια περίοδο όπου το layering γίνεται πιο ελαφρύ αλλά εξίσου ουσιαστικό, η τραγουδίστρια επέλεξε ένα key piece που ήδη διεκδικεί θέση στα must-haves της σεζόν: ένα δερμάτινο μπουφάν από τη Zara.

Δεν πρόκειται για το κλασικό biker jacket. Αντίθετα, το συγκεκριμένο σχέδιο με όρθιο γιακά και διακριτικά oversized γραμμή φέρνει μια πιο σύγχρονη, σχεδόν αρχιτεκτονική αισθητική στο καθημερινό ντύσιμο. Η σοκολατί απόχρωση -μία από τις πιο δυνατές τάσεις για το 2026- λειτουργεί ως πιο «μαλακή» και sophisticated εναλλακτική του μαύρου, δίνοντας βάθος και πολυτέλεια ακόμα και στα πιο απλά σύνολα.

