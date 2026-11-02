 Δέσποινα Βανδή και Βίκυ Καγιά είχαν την ίδια στιλιστική έμπνευση -Πώς συνδύασαν τζιν βερμούδα με ψηλές μπότες - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Δέσποινα Βανδή και Βίκυ Καγιά είχαν την ίδια στιλιστική έμπνευση -Πώς συνδύασαν τζιν βερμούδα με ψηλές μπότες

Δέσποινα Βανδή, Βίκυ Καγια
Δέσποινα Βανδή, Βίκυ Καγια/ Φωτογραφίες: Instagram
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Δέσποινα Βανδή και η Βίκυ Καγιά υιοθέτησαν έναν από τους πιο ενδιαφέροντες συνδυασμούς της σεζόν, φορώντας τζιν βερμούδα με ψηλές μαύρες μπότες και αποδεικνύοντας ότι το συγκεκριμένο κομμάτι δεν προορίζεται αποκλειστικά για τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η βερμούδα έχει επιστρέψει δυναμικά στη μόδα τα τελευταία χρόνια, με τις πιο μακριές και φαρδιές γραμμές να κερδίζουν ολοένα περισσότερο έδαφος. Αν και συνήθως τη συνδέουμε με τα καλοκαιρινά σύνολα, οι fashion insiders έχουν βρει τον τρόπο να την εντάξουν και στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα, συνδυάζοντάς τη με μπότες που φτάνουν μέχρι το γόνατο.

Αυτόν ακριβώς τον συνδυασμό επέλεξαν πρόσφατα η Δέσποινα Βανδή και η Βίκυ Καγιά, καθεμία προσαρμόζοντάς τον στο προσωπικό της στιλ.

Δείτε πώς συνδύασαν τζιν βερμούδα με ψηλές μπότες στο Bovary.gr.

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