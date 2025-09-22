 Οι δερμάτινες μπότες που θυμίζουν πέδιλα από τα Mango και φοριούνται ιδανικά με φορέματα - iefimerida.gr
Οι δερμάτινες μπότες που θυμίζουν πέδιλα από τα Mango και φοριούνται ιδανικά με φορέματα

Φωτογραφία: Mango
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στα Mango θα βρείτε τις μπότες που όλες οι fashionistas θα θέλουν να φορέσουν φέτος και σίγουρα θα ξεπουλήσουν.

Με την άφιξη του φθινοπώρου, τα Mango παρουσιάζουν τις μπότες που θα γίνουν το απόλυτο κομμάτι της σεζόν. Πρόκειται για ιδιαίτερες μπότες με τακούνι, σχεδιασμένες να ξεχωρίζουν τόσο για την αισθητική τους όσο και για την ικανότητά τους να αναβαθμίζουν κάθε εμφάνιση. Το μαύρο χρώμα παραμένει διαχρονικό, ενώ οι λεπτομέρειες στο σχέδιο δίνουν μια θηλυκή και ταυτόχρονα μοντέρνα αίσθηση.

Οι μπότες είναι ψηλές και εφαρμοστές, σχεδιασμένες να αγκαλιάζουν τη γάμπα σαν κολάν, ενώ οι λωρίδες με μπαρέτα στον αστράγαλο θυμίζουν κομψά πέδιλα. Το τακούνι είναι λεπτό και ψηλό, ενώ έχουν και στρογγυλεμένη μύτη, δημιουργώντας ένα ισορροπημένο contrast με τα μυτερά παπούτσια που κυριαρχούν φέτος. Αυτή η λεπτομέρεια τις καθιστά ιδανικές για midi φορέματα, αλλά και για αέρινες φούστες ή φούστες ασύμμετρης γραμμής, προσφέροντας κομψότητα και δυναμισμό ταυτόχρονα.

Δείτε στο Bovary.gr τις μπότες από τα Mango

