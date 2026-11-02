ΔΕΠΥ μετά τα 30: Ποια είναι τα συμπτώματα και γιατί συχνά δεν αναγνωρίζονται -Ο ψυχίατρος Δημήτρης Παπαδημητριάδης απαντά - iefimerida.gr

Η ΔΕΠΥ στους ενήλικες δεν είναι πάντα εύκολο να αναγνωριστεί, καθώς συχνά εκδηλώνεται με αφηρημάδα, αναβλητικότητα και δυσκολία στην οργάνωση της καθημερινότητας.

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας είναι ευρέως συνδεδεμένη με την παιδική ηλικία. Ωστόσο, δεν εξαφανίζεται απαραίτητα όταν το παιδί ενηλικιωθεί. Αντίθετα, πολλές φορές αλλάζει μορφή, γίνεται λιγότερο εμφανής στους άλλους και εκδηλώνεται μέσα από δυσκολίες στην εργασία, στις σχέσεις, στη διαχείριση του χρόνου και στην οργάνωση της καθημερινότητας.

Μάλιστα, αρκετοί άνθρωποι φτάνουν στην ενήλικη ζωή χωρίς να γνωρίζουν ότι έχουν ΔΕΠΥ. Όπως εξηγεί στο Bovary ο ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής Δημήτρης Παπαδημητριάδης, «στην καθημερινή κλινική πράξη αυτό δεν είναι η εξαίρεση αλλά μάλλον ο κανόνας».

Δείτε γιατί πολλοί ενήλικες ανακαλύπτουν ότι έχουν ΔΕΠΥ μετά τα 30, στο Bovary.gr