Γιατί δεν πρέπει να κοιμόμαστε με τον ανεμιστήρα απευθείας στο πρόσωπο, σύμφωνα με δερματολόγο - iefimerida.gr

Το κλιματιστικό και ο ανεμιστήρας μας δροσίζουν αλλά μπορεί να προκαλέσουν ξηρότητα στο δέρμα.

Η δερματολόγος Andrea Combalia εξηγεί στο ισπανικό ELLE πώς ο κλιματισμός, οι ανεμιστήρες και η συνεχής ροή αέρα επηρεάζουν το δέρμα μας, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις τους.

Παρότι συχνά τα αντιμετωπίζουμε ως ένα και το αυτό, ο ανεμιστήρας και το κλιματιστικό λειτουργούν διαφορετικά και, επομένως, έχουν διαφορετική επίδραση στο δέρμα.

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