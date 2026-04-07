Κανείς δεν πιστεύει ότι είναι 93 ετών: Ο δάσκαλος γιόγκα που δεν σταματά - iefimerida.gr

Στη Σάντα Μόνικα, ένας 93χρονος άντρας αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι μόνο ένας αριθμός. Ο Σαλόμον Ραγκάβαν Ντελγκάδο διδάσκει γιόγκα στους ίδιους μαθητές εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

Ο Ραγκάβαν εξηγεί ότι τα μαθήματα που κάνει στο 24 Hour Fitness δεν έχουν να κάνουν με την άσκηση. «Είναι asana που σημαίνει στάση σώματος. Οι περισσότεροι άνθρωποι έρχονται για να γυμναστούν, κάτι που δεν συνιστάται», λέει. «Όχι, έρχεσαι για να χαλαρώσεις. Έρχεσαι για να παραδοθείς στη στάση σου και να είσαι εκεί με το μυαλό σου».

Αν και δεν έχει μια αλάνθαστη συνταγή για τη μακροζωία και τη διατήρηση της φόρμας, επικεντρώνεται στο να ζει χωρίς άγχος και να ακολουθεί κυρίως χορτοφαγική διατροφή, προσθέτοντας μερικές φορές ψάρι. «Έχω καλή διατροφή και διαλογίζομαι πολύ συχνά. Καθόλου άγχος, το οποίο είναι πολύ κακό για την υγεία σου», λέει ο Ραγκάβαν.

