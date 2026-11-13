 Δεν είναι μοντέλο ούτε influencer: Ποια είναι η Gallerina, η γυναίκα που έχει γίνει η νέα εμμονή της μόδας
ΓΥΝΑΙΚΑ

Δεν είναι μοντέλο ούτε influencer: Ποια είναι η Gallerina, η γυναίκα που έχει γίνει η νέα εμμονή της μόδας

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Gallerina: Η cool γυναίκα των γκαλερί με το ιδιαίτερο στιλ που εμπνέει τους μεγάλους οίκους μόδας
Φωτογραφία: Facebook Style Revolver

Η Gallerina, η γυναίκα που διευθύνει μια γκαλερί ή δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο των Καλών Τεχνών, έχει αναχθεί σε ένα είδος απόλυτης μούσας για τους σχεδιαστές, καθώς ενισχύεται το ενδιαφέρον για τις πραγματικές γυναίκες του χώρου και το προσωπικό τους στιλ.

Αυτό το φαινόμενο συνδέεται με την ολοένα διευρυνόμενη συνάντηση της τέχνης με τη μόδα.

Τον τελευταίο καιρό, αυτός ο understated cool τύπος γυναίκας έχει καθιερωθεί ως ένα σταθερό σημείο αναφοράς στον διάλογο γύρω από τη μόδα. Μπορεί κανείς να αναγνωρίσει σε αυτό το ανανεωμένο ενδιαφέρον τη συμβολή προσωπικοτήτων του χώρου της τέχνης, όπως η Phyllis Kao, που δημοπρατεί με χαρακτηριστική άνεση έργα τέχνης στον οίκο Sotheby’s με τις πλειοδοτήσεις απολιθωμάτων δεινοσαύρων και βιολιών Stradivarius να γίνονται viral στο διαδίκτυο.

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