Γιατί αξίζει να δείτε τον «Ορφέα» στη Λυρική Σκηνή: Η μοναδική εικαστική διάσταση της όπερας από τον Κέντριτζ - iefimerida.gr

Είδαμε τον «Ορφέα»,την όπερα του Μοντεβέρντι, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού Ουίλιαμ Κέντριτζ, που μετέτρεψε τον μύθο σε ένα μαγευτικό εικαστικό σύμπαν από κάρβουνο, φιλμ και κίνηση.

Από τα πρώτα λεπτά είναι σαφές παρακολουθούμε μια όπερα διαφορετική από τις άλλες: Η σκηνή της αίθουσας Σταύρος Νιάρχος μοιάζει να έχει μεταμορφωθεί σε εργαστήριο ζωγράφου.

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