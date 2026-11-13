Δανάη Μπάρκα: Το ατμοσφαιρικό σαλόνι της με το τζάκι και τις ιδιαίτερες πινελιές διακόσμησης

Μια φωτογραφία από το σαλόνι του σπιτιού της μοιράστηκε η Δανάη Μπάρκα με τους διαδικτυακούς της φίλους, αποκαλύπτοντας έναν ιδιαίτερα ζεστό και προσεγμένο χώρο, με ατμοσφαιρικό φωτισμό και διακοσμητικές λεπτομέρειες που τραβούν την προσοχή.

Η Δανάη Μπάρκα είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της, τις εξόδους της και τον χρόνο που περνά με αγαπημένα της πρόσωπα. Αυτήν τη φορά, η ηθοποιός και παρουσιάστρια μάς έδωσε μια μικρή γεύση από το εσωτερικό του σπιτιού της, δημοσιεύοντας ένα Instagram story από το σαλόνι της.

Στη φωτογραφία βλέπουμε έναν χώρο που αποπνέει θαλπωρή, με γήινες αποχρώσεις, χαμηλό φωτισμό και μια διακόσμηση που συνδυάζει μοντέρνα και πιο διαχρονικά στοιχεία.

Δείτε το σαλόνι της Δανάης Μπάρκα στο Bovary.gr.