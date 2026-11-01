Τα «δαγκωμένα χείλη» είναι η πιο ξεχωριστή τάση στο μακιγιάζ της σεζόν - iefimerida.gr

Με την έλευση της νέας σεζόν, τα χείλη αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο στις τάσεις του μακιγιάζ, με τις αποχρώσεις και τις υφές να κινούνται σε πιο ενδιαφέρουσες κατευθύνσεις.

Για το φθινόπωρο και τον χειμώνα του 2026, μια νέα τάση έρχεται να κερδίσει τις εντυπώσεις, προτείνοντας μια διαφορετική προσέγγιση στο μακιγιάζ των χειλιών. Το αποτέλεσμα είναι ανεπιτήδευτο, με μια διακριτική ένταση που αναδεικνύει τη φυσική τους όψη.

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