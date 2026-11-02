 Cottage jacket: Το πανωφόρι που απογειώνει ακόμα και το πιο απλό φθινοπωρινό ντύσιμο - iefimerida.gr
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Cottage jacket: Το πανωφόρι που απογειώνει ακόμα και το πιο απλό φθινοπωρινό ντύσιμο

Cottage jacket: Το πανωφόρι που απογειώνει ακόμα και το πιο απλό φθινοπωρινό ντύσιμο
Φωτογραφία: Altuzarra FW'26
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η βρετανική εξοχή αποτέλεσε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες επιρροές της φετινής μόδας στα πανωφόρια, με τα μάλλινα σακάκια, το τουίντ και τα παραδοσιακά καρό μοτίβα να «κλέβουν» τις εντυπώσεις.

Αν παρατηρήσετε τις τάσεις στα πανωφόρια για φετινή σεζόν, θα διαπιστώσετε πως, παράλληλα με τα δερμάτινα τζάκετ, τις γούνες και τα oversized παλτό, επιστρέφει κι ένα πολύ διαφορετικό στιλ.

Τα σακάκια που παραπέμπουν στην παραδοσιακή βρετανική γκαρνταρόμπα, με χαρακτηριστικά υφάσματα, προσεγμένες γραμμές και μια αισθητική που συνδέεται με την αγγλική ύπαιθρο.

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