 CFDA Fashion Awards 2026 -Οι πιο λαμπερές και glam εμφανίσεις στα «Όσκαρ της μόδας» - iefimerida.gr
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CFDA Fashion Awards 2026 -Οι πιο λαμπερές και glam εμφανίσεις στα «Όσκαρ της μόδας»

Χέιλι Μπίμπερ/ Φωτογραφία: Getty/ Ideal Image
Χέιλι Μπίμπερ/ Φωτογραφία: Getty/ Ideal Image
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τα CFDA Fashion Awards 2026 πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη, συγκεντρώνοντας μερικά από τα σημαντικότερα πρόσωπα της διεθνούς βιομηχανίας της μόδας, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη δημιουργικότητα, την καινοτομία και το προσωπικό στιλ.

Η Νέα Υόρκη βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο της μόδας, καθώς το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν τα CFDA Fashion Awards 2026, ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς της αμερικανικής μόδας.

Η λαμπερή τελετή φιλοξενήθηκε στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, με την παρουσία σχεδιαστών, μοντέλων, ηθοποιών και προσωπικοτήτων από τον χώρο της μόδας και της ψυχαγωγίας. Παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η ηθοποιός Keke Palmer, η οποία ανέλαβε να καθοδηγήσει το κοινό σε μια τελετή γεμάτη βραβεύσεις και σημαντικές στιγμές.

Τα βραβεία, τα οποία συχνά αποκαλούνται «Όσκαρ της μόδας», διοργανώνονται από το Council of Fashion Designers of America (CFDA) και αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς αναγνώρισης της δημιουργικότητας και της προσφοράς των σχεδιαστών στη βιομηχανία.

Δείτε τις εμφανίσεις στα CFDA Awards στο Bovary.gr.

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