Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες, Μαράια Κάρεϊ, Ναόμι Γουότς και άλλες celebrities σε λαμπερό event της Tiffany & Co - iefimerida.gr

Η Tiffany & Co. υποδέχτηκε με κάθε επισημότητα τη νέα της δημιουργική εποχή μέσα από την παρουσίαση της συλλογής κοσμημάτων Blue Book 2026: Hidden Garden, σε ένα εντυπωσιακό event που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Park Avenue Armory στη Νέα Υόρκη, στις 16 Απριλίου.

Ένας χώρος με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική βαρύτητα και θεατρική αύρα μεταμορφώθηκε σε ένα σκηνικό σχεδόν ονειρικό, αντάξιο της αισθητικής του οίκου, ο οποίος εδώ και δεκαετίες επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυτέλειας μέσα από τη φύση, το φως και τη λεπτομέρεια.

Η νέα συλλογή Blue Book 2026 αντλεί έμπνευση από έναν «κρυφό κήπο», όπου η ομορφιά μεταφράζεται σε υψηλή κοσμηματοποιία με έντονη καλλιτεχνική διάθεση. Πολύτιμοι λίθοι και περίτεχνα μοτίβα συνθέτουν αληθινά κομψοτεχνήματα που υμνούν τη μαγεία της φύσης.

Το λαμπερό event συγκέντρωσε μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της διεθνούς σκηνής, μετατρέποντας το κόκκινο χαλί σε μια πραγματική επίδειξη μόδας. Η Μαράια Κάρεϊ, η Ναόμι Γουότς, η Τεγιάνα Τέιλορ και η Αμάντα Σέιφριντ ήταν ανάμεσα στις λαμπερές καλεσμένες που έδωσαν το παρών και εντυπωσίασαν με τις εμφανίσεις τους.

