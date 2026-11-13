 Cashmere Makeup: Η chic τάση που κάνει την επιδερμίδα να δείχνει σαν βελούδο
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Cashmere Makeup: Η chic τάση που κάνει την επιδερμίδα να δείχνει σαν βελούδο

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Η Ρόουζ Μπερν /Φωτογραφία: Dior Beauty
Η Ρόουζ Μπερν /Φωτογραφία: Dior Beauty

Το νέο makeup trend εμπνέεται από την πολυτέλεια και την απαλότητα του κασμίρ, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα πιο διακριτικό και εκλεπτυσμένο αποτέλεσμα στο μακιγιάζ. Το cashmere makeup αγαπά τις απαλές αποχρώσεις, τις ζεστές ουδέτερες παλέτες και την αίσθηση μιας επιδερμίδας που δείχνει φυσικά λεία και περιποιημένη.

Εμπνευσμένο από την απαλότητα ενός κασμιρένιου πλεκτού, βασίζεται σε ουδέτερους τόνους, διακριτικές διαβαθμίσεις και υφές που δείχνουν βελούδινες χωρίς να βαραίνουν το πρόσωπο. Το αποτέλεσμα είναι περιποιημένο, αλλά όχι επιτηδευμένο: η επιδερμίδα διατηρεί τη φυσική της όψη και τα χαρακτηριστικά αναδεικνύονται χωρίς έντονες αντιθέσεις.

Δείτε πώς θα υιοθετήσετε το cashmere makeup και ποια προϊόντα θα σας βοηθήσουν να πετύχετε το βελούδινο αποτέλεσμα στο Bovary.gr

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