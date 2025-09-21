Caroline Labouchere: Ξεκίνησε ως μοντέλο στα 54 και έμαθε να αγαπά τον εαυτό της - iefimerida.gr

Στα 61 της, η Caroline Labouchere εκπέμπει μια σιγουριά και εσωτερική πληρότητα που δεν είχε γνωρίσει ποτέ στο παρελθόν. Μιλώντας στην Telegraph, μοιράζεται πώς η ζωή της άλλαξε ριζικά όταν, στα 54 της, πήρε την τολμηρή απόφαση να ξεκινήσει μια απρόσμενη νέα πορεία: το μόντελινγκ.

Ήταν τότε που, όπως αναφέρει, ανακάλυψε μια ανανεωμένη αίσθηση ελευθερίας και διασκέδασης και για πρώτη φορά έπαψε να αισθάνεται αόρατη. Σήμερα, μοιράζεται με ενθουσιασμό ιδέες για μόδα, ομορφιά και υγεία μέσα από το κανάλι της στο YouTube και τον λογαριασμό της στο Instagram, όπου την ακολουθούν πάνω από 700.000 άνθρωποι.

Μέσα από τα social media ενθαρρύνει και άλλες γυναίκες να νιώσουν ξανά ενθουσιασμένες για τη ζωή. Τονίζει ότι η ζωή μετά τα 50 μπορεί να είναι γεμάτη ευκαιρίες και εξέλιξη, ίσως ακόμα και η αρχή για κάτι καλύτερο.

