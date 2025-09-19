Carolina Herrera: Η πρώτη πασαρέλα στην ιστορία του οίκου στην Ευρώπη έγινε στη Μαδρίτη -Φουλ στο χρώμα - iefimerida.gr

Η Carolina Herrera, ένα από τα πλέον εμβληματικά ονόματα της μόδας, επέλεξε φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία της να παρουσιάσει τη συλλογή Άνοιξη 2026 στην Ευρώπη, και συγκεκριμένα στη Μαδρίτη, αφήνοντας το στίγμα της στην καρδιά της ισπανικής πρωτεύουσας.

Το brand, που έχει συχνά συνδεθεί με τη Νέα Υόρκη και τη λάμψη της, έκανε μια τολμηρή επιλογή, ταξιδεύοντας στην Plaza Mayor, έναν από τους πιο διάσημους και ιστορικούς χώρους της πόλης, για την πασαρέλα του.

Η συλλογή Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026 του οίκου Carolina Herrera, σχεδιασμένη από τον creative director Wes Gordon, περιλάμβανε 77 looks γεμάτα χρώμα, drama και τολμηρά floral μοτίβα, συνοδευόμενα από soundtrack με ισπανική ποπ των ‘80s. «Όλα έπρεπε να είναι μεγάλα -μεγάλες ιδέες, μεγάλα μανίκια, μεγάλους ώμους, μεγάλες ουρές, έντονα χρώματα για να ταιριάζουν με τον χώρο», τόνισε ο Wes Gordon, εξηγώντας την προσέγγισή του. Η Μαδρίτη, πόλη με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και έντονο καλλιτεχνικό παλμό, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης, συνδυάζοντας την αίγλη του 17ου αιώνα με τη νεανική και επαναστατική ενέργεια της La Movida, του πολιτιστικού κινήματος που αναδύθηκε μετά τον θάνατο του δικτάτορα Φράνκο.

Δείτε την πασαρέλα της Carolina Herrera στο Bovary.gr.