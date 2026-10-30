Βρήκαμε τα δύο αγαπημένα προϊόντα χειλιών της Μαντόνα -Κοστίζουν κάτω από 20 ευρώ το κάθε ένα - iefimerida.gr

Η Μαντόνα έχει κάνει το beauty look μέρος της προσωπικής της υπογραφής, με τα χείλη να πρωταγωνιστούν συχνά στις εμφανίσεις της.

Μέσα από τη συνεργασία της με την KIKO Milano ως Global Brand Ambassador, η pop star συνδέεται με έναν κόσμο ομορφιάς που συνδυάζει την ένταση με τις προσιτές τιμές. Εντοπίσαμε δύο προϊόντα χειλιών που ξεχωρίζουν και κοστίζουν λιγότερο από 20 ευρώ το καθένα, για όσες θέλουν να πειραματιστούν με το στιλ της χωρίς να ξοδέψουν πολλά.

Δείτε τα δύο οικονομικά προϊόντα χειλιών στο Bovary.gr