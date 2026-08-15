Το βοηθητικό τραπεζάκι από τα IKEA που ξεχωρίζει για τον έξυπνο σχεδιασμό του -Έχει κρυφά ροδάκια - iefimerida.gr

Ένα βοηθητικό τραπεζάκι μπορεί να γίνει πολύτιμη προσθήκη στο σαλόνι, όταν συνδυάζει πρακτικό αποθηκευτικό χώρο και εύκολη μετακίνηση.

Το IKEA διαθέτει ένα κομψό τρόλεϊ σερβιρίσματος που λειτουργεί ως πρακτικό έπιπλο για την καθημερινότητα, χωρίς να επιβαρύνει οπτικά τον χώρο.

Με μοντέρνο σκανδιναβικό σχεδιασμό, φυσικά υλικά και λιτές γραμμές, το συγκεκριμένο βοηθητικό τραπέζι μπορεί να τοποθετηθεί δίπλα στον καναπέ ή σε οποιοδήποτε σημείο του σαλονιού όπου χρειάζεται λίγος επιπλέον χώρος.

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