«The Body»: Η νέα σειρά του Netflix που συνδυάζει μυστήριο και τρόμο

Αν αγαπάτε τις σειρές τρόμου που χτίζουν σταδιακά την αγωνία και σας κάνουν να ανατριχιάζετε ακόμη κι όταν πέφτουν οι τίτλοι τέλους, το Netflix έχει μια νέα πρόταση που αξίζει να βάλετε στη λίστα σας

Το «The Body» μάς μεταφέρει σε ένα αυστηρό καθολικό σχολείο, όπου μια ομάδα έφηβων χορευτριών ετοιμάζεται να υποδεχτεί ένα νέο μέλος. Αυτό που ξεκινά ως μια συνηθισμένη τελετή μύησης με αφορμή το Halloween σύντομα μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη, καθώς παράξενα και ανεξήγητα φαινόμενα ανατρέπουν την καθημερινότητα των κοριτσιών. Με φόντο ένα κλειστό σχολικό περιβάλλον, η νέα σειρά συνδυάζει υπερφυσικό μυστήριο, σκοτεινή ατμόσφαιρα και εφηβικές σχέσεις, δημιουργώντας μια ιστορία που κρατά το ενδιαφέρον από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα για την νέα σειρά τρόμου του Netflix στο bovary.gr