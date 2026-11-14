 Body mists: Η αρωματική τάση που κάνει ακόμη και τα πιο ακριβά αρώματα να ζηλεύουν
ΓΥΝΑΙΚΑ

Body mists: Η αρωματική τάση που κάνει ακόμη και τα πιο ακριβά αρώματα να ζηλεύουν

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Photo Credit: Pinterest Page @phlur
Photo Credit: Pinterest Page @phlur

Αν μέχρι σήμερα θεωρούσατε τα body mists ένα νεανικό, γλυκό αρωματικό spray, που χρησιμοποιούσατε ως ανάλαφρο άρωμα μετά το ντους ή πριν από μια έξοδο, ήρθε η ώρα να αναθεωρήσετε

Η νέα γενιά των body mists έχει αφήσει πίσω της την εφηβική της ταυτότητα και διεκδικεί πλέον μια ξεχωριστή θέση στη σύγχρονη αρωματοποιία. Με πιο εκλεπτυσμένες συνθέσεις, αναπάντεχους συνδυασμούς και νότες που θυμίζουν πολυτελή eau de parfum, προσφέρει έναν διαφορετικό τρόπο να φοράτε το αγαπημένο σας άρωμα. Ανάλαφρα, ευέλικτα και ιδανικά για layering, γίνονται ο πιο εύκολος τρόπος να ανανεώνετε την αρωματική σας υπογραφή μέσα στην ημέρα, χωρίς να στερούνται χαρακτήρα και κομψότητας.

Διαβάστε περισσότερα για τα body mists στο bovary.gr

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