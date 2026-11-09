 Θέλετε πιο νεανικό βλέμμα μετά τα 50; Η makeup artist εξηγεί ποιο λάθος με τη μάσκαρα πρέπει να αποφύγετε - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Θέλετε πιο νεανικό βλέμμα μετά τα 50; Η makeup artist εξηγεί ποιο λάθος με τη μάσκαρα πρέπει να αποφύγετε

Φωτογραφία Pexels
Φωτογραφία Pexels
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Ένα από τα πιο εύκολα και αγαπημένα προϊόντα μακιγιάζ είναι η μάσκαρα.

Μερικές κινήσεις με το βουρτσάκι αρκούν για να τονίσουμε τις βλεφαρίδες, να δώσουμε ένταση στο βλέμμα και να κάνουμε τα μάτια να δείχνουν πιο φωτεινά.

Ωστόσο, όσο απλή κι αν φαίνεται η εφαρμογή της, υπάρχουν ορισμένα μικρά μυστικά που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Γιατί, αν η μάσκαρα αφήνει σβόλους, κολλάει τις βλεφαρίδες ή κάνει τα μάτια να δείχνουν πιο μικρά και κουρασμένα, δεν φταίει απαραίτητα το προϊόν. Μπορεί απλώς να μην το εφαρμόζουμε σωστά.

Δείτε το λάθος με τη μάσκαρα που προσθέτει χρόνια, στο Bovary.gr

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