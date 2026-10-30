Birkenstock με γούνα: Μοιάζουν με παντόφλες, αλλά είναι το πιο στιλάτο παπούτσι του χειμώνα -Πώς να τα φορέσετε - iefimerida.gr

Τα Birkenstock με γούνινη επένδυση αποτελούν μια από τις πιο άνετες επιλογές για τις καθημερινές εμφανίσεις του φθινοπώρου και του χειμώνα.

Κι ενώ ενώ πολλές από εσάς θέλετε να επενδύσετε σε ένα ζευγάρι αφράτα και ζεστά Birkenstock με γούνα, τώρα που ο καιρός θα αρχίσει να κρυώνει, σας προβληματίζει το πώς θα τα συνδυάσετε ώστε να είστε κομψές, ακόμη κι αν χρειαστεί να πάτε με αυτά στο γραφείο (εννοείται πως αναφερόμαστε σε μια ημέρα που θα κάνετε πιο χαλαρό ντύσιμο).

Δείτε πώς να συνδυάσετε τα Birkenstock στο Bovary.gr.