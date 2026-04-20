Η Βίκυ Καγιά με το αγαπημένο look των Γαλλίδων -Πώς συνδύασε μίνι φόρεμα και κομψά φλατ - iefimerida.gr

Η Βίκυ Καγιά αποδεικνύει για ακόμα μία φορά ότι το στιλ δεν χρειάζεται υπερβολές για να ξεχωρίσει και δίνει ιδέες για άψογα spring look.

Με μια εμφάνιση που αποπνέει ανεπιτήδευτη κομψότητα, η Βίκυ Καγιά υιοθέτησε τη διαχρονική αισθητική των Παριζιάνων και μας έδωσε την πιο chic έμπνευση για την άνοιξη.

Σε μια πρόσφατη ανάρτηση στο Instagram, η Βίκυ Καγιά επέλεξε ένα navy mini shirt dress, ένα κομμάτι-κλειδί που συνδυάζει τη δομή ενός πουκαμίσου με τη θηλυκότητα ενός φορέματος.

Το look ολοκληρώνεται με μαύρα loafers, ένα παπούτσι που οι Γαλλίδες έχουν αναδείξει σε fashion staple. Άνετα αλλά και refined, προσθέτουν μια δόση boyish αισθητικής, κάνοντας το outfit ιδανικό από το πρωί μέχρι το βράδυ.

