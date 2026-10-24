 Η Βίκυ Καγιά δείχνει το εντυπωσιακό σαλόνι του σπιτιού της στη Βούλα -Μοντέρνα αισθητική, θέα στο πράσινο - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Βίκυ Καγιά δείχνει το εντυπωσιακό σαλόνι του σπιτιού της στη Βούλα -Μοντέρνα αισθητική, θέα στο πράσινο

Η Βίκυ Καγιά δείχνει το σπίτι της στα νότια προάστια -Η κομψή διακόσμηση του σαλονιού που εντυπωσιάζει
Βίκυ Καγιά/ Φωτογραφία: Instagram/ @vickykaya_
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με μια νέα ανάρτησή της, η Βίκυ Καγιά αποκαλύπτει μια εντυπωσιακή γωνιά του σπιτιού της, με πέτρα, ξύλο και άπλετο φως.

Η Βίκυ Καγιά έχει αποδείξει πως η αισθητική δεν περιορίζεται στις ενδυματολογικές επιλογές της, αλλά αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς της. Η ίδια αγαπά τις καθαρές γραμμές, τις διαχρονικές επιλογές και τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά, στοιχεία που φαίνεται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και στον προσωπικό της χώρο.

Δείτε το σαλόνι του σπιτιού της Βίκυς Καγιά στο Bovary.gr.

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