Η Βικτόρια Μπέκαμ παρουσιάζει την πρώτη της συλλογή για το σπίτι -Κομψά σερβίτσια και πολυτελή αξεσουάρ - iefimerida.gr

Η Βικτόρια Μπέκαμ κάνει το επόμενο βήμα στον κόσμο του design, παρουσιάζοντας την πρώτη της συλλογή ειδών σπιτιού σε συνεργασία με τη Westwing. Κομψά σερβίτσια, ιδιαίτερα ποτήρια και πολυτελή αξεσουάρ τραπεζιού αποτυπώνουν τη χαρακτηριστική αισθητική της.

Η Βικτόρια Μπέκαμ έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ξεχωριστή ταυτότητα στον κόσμο της μόδας, με τις συλλογές της να χαρακτηρίζονται από καθαρές γραμμές, διαχρονική κομψότητα και μια σύγχρονη αντίληψη της πολυτέλειας. Τώρα, η Βρετανίδα σχεδιάστρια μεταφέρει αυτή την αισθητική και στον χώρο του σπιτιού.

Σε συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία Westwing, η Βικτόρια Μπέκαμ παρουσιάζει την πρώτη της συλλογή homeware, η οποία περιλαμβάνει αντικείμενα για το τραπέζι και τη φιλοξενία. Η κυκλοφορία της έρχεται λίγο πριν από την εορταστική περίοδο, όταν τα δείπνα στο σπίτι και οι συγκεντρώσεις με φίλους και οικογένεια αποκτούν ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητα.

Δείτε τη νέα συλλογή για το σπίτι της Βικτόρια Μπέκαμ στο Bovary.gr.